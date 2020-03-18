İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'deki güzellik salonları denetlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren güzellik salonlarını denetledi.


Çin'de ortaya çıkan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı alınan tedbirler devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine başlatılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının sürdüğü Hakkari'de, açık olan iş yerlerine yönelik denetimler ise sürüyor. Bu kapsamda Hakkari'deki güzellik salonları da denetlendi.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Mühendisi Butan Taş, güzellik salonlarını denetleyerek, korona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında sektör sahiplerine bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.