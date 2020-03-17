Hakkari'deki içme suyu depoları temizlendi

Hakkari'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depoları temizlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine harekete geçen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Emirhan Keskin'in başında bulunduğu ekip, merkez ve mahallelerdeki içme suyu aktarımını sağlayan ana depolardaki suyu boşaltıp gerekli temizliği yaptıktan sonra yeniden su aktarımı sağladı. Virüs ve salgın mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari'de, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tüm depolar da büyük bir titizlikle temizlendi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depolarını belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Emirhan Keskin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan tüm depoları temizlediklerini söyledi.