Hakkari'deki ihtiyaç sahibi aileler sevindirildi

İyilik-Der, Hakkari'de de birçok alanda ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere ise kırtasiye yardımı yapmaya devam ediyor. İyilik-Der, 2018 yılı içerisinde Ramazanda 75 aileye gıda paketi, Ramazan Bayramı'nda 75 yetim aileye giyim yardımı, Kurban Bayramı'nda 100 aileye gıda paketi yardımı, 60 yetim aileye giyim yardımı, 65 aileye kurban eti dağıtımı ile okulların açılmasıyla beraber 30 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. İyilik-Der, Hakkari'nin değişik mahallelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 14 aileye ise yakacak odun yardımında bulundu.

Yakacakları sırtlayarak yardıma muhtaç ailelerin evlerine taşıyan ve ihtiyaç sahibi çocukları kendi elleri ile giydiren İyilik-Der üyeleri, yöre halkından tam not aldılar.