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Hakkari'deki iş yerleri dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, kentteki hukuk ve mali müşavir bürolarını dezenfekte etti.


Ketteki tüm iş yeri ve kamu kurum ve kuruluş binalarıyla, parklar, hayvan barınaklarını dezenfekte eden belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, daha önce olduğu gibi tekrar hukuk, mali müşavirler ve özel büroları büyük bir titizlikle dezenfekte etti.


İş yerleri sahipleri, dezenfekte ekibinin çalışmaları ile büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, bu duyarlılıkta dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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