İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'deki işletmelere sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve beraberindeki gıda kontrol birimi, kentteki tüm işletmeleri büyük bir titizlikle denetledi.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin birçok yerinde bulunan işletmeleri denetledi. Ekipler; zincir ve yerel marketlerde raf ve kasa fiyat etiketlerini ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti. Fırınların hijyen ve ekmek gramajlarını da kontrol eden ekipler, bir fırının genel temizliğinin yeterli olmaması üzerine cezai işlem uyguladı.

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