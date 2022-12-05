Hakkari'deki işletmelere sıkı denetim

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin birçok yerinde bulunan işletmeleri denetledi. Ekipler; zincir ve yerel marketlerde raf ve kasa fiyat etiketlerini ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti. Fırınların hijyen ve ekmek gramajlarını da kontrol eden ekipler, bir fırının genel temizliğinin yeterli olmaması üzerine cezai işlem uyguladı.