Hakkari'deki istinat davarları resimlerle süslendi

Hakkari Belediyesi, Konak Caddesi'ndeki istinat duvarına yaptırdığı resimlerle kent merkezine ayrı bir renk kattı.

Çevreyi güzelleştirme çalışmaları kapsamında Hakkari Belediyesi daha önce Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'ndeki istinat duvarına ters lale resimleri çizdirerek vatandaşlardan tam not almıştı. Konak Caddesi'ni de boydan boya kaplayan istinat duvarına manzara resimleri yapılması büyük ilgi gördü. Duvar önünden geçen vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kötü görünüm arz eden istinat duvarlarının manzara resimleri ile süslenmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de istinat duvarına çizilen resimleri yakından incelediler. Vali Akbıyık, istinat davarlarını yörenin doğal güzellikleri ile süslemeye devam edeceklerini söyledi.