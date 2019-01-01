Hakkari'deki kar dağları şehir dışına taşınıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, kent merkezindeki kar yığınları da iş makineleri yardımıyla şehir dışına çıkartılmaya çalışılıyor. Kar kalınlığının 1 metre 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, belediye ekipleri tarafından 15 ayrı mahallede yapılan karla mücadele çalışmanın ardından çarşı merkezindeki çalışmalara başlandı.

9 iş makinesi, 2 kar küreme aracı, 7 kamyon ve 35 personel ile çarşı merkezindeki kar dağlarını cadde ve sokaklarda temizleyerek şehir dışına taşıyan Hakkari Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin giremediği noktaları ise küreklerin yardımı ile temizledi.

Sabah saat 06.00'da başlayan ve halen devam eden karla mücadele çalışmasında 300 kamyon kar yığınının şehir dışına çıkartıldığı belirtildi.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, ilk defa bu kadar kar yağdığını belirterek, kent merkezindeki kar dağlarını kent dışına çıkartan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Bazı esnaflar ise, yüksek binaların çatılarındaki kar yığınlarını temizleme telaşı içerisine girdi.