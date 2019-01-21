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Hakkari'deki kayak merkezi hafta içi de hizmet vermeye başladı

Hakkari Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle hafta içi de hizmet vermeye başladı.


2012 yılında faaliyete giren ve 1 kilometre pist alanı bulunan Hakkari Kayak Merkezi, hafta içi de hizmet vermesi vatandaşları sevindirdi. Kayak evi, kafeterya ve lokantanın da bulunduğu Hakkari Kayak Merkezine gelen vatandaşlar keyifli dakikalar geçiriyorlar. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşit Güldal, daha önce sadece hafta sonu açık olan kayak merkezinin sömestr tatili nedeniyle hafta içi de açık olacağı müjdesini vererek, herkesi kayak merkezine davet etti.

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