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Hakkari'deki kuaförlere saç tasarım eğitimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kuaförlük yapan Kazakistanlı Zeynep Nusretoğlu, bayan kuaförlüğü yapanlara yönelik saç tasarım eğitimi düzenledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuaförlük yapan Kazakistanlı Zeynep Nusretoğlu, bayan kuaförlüğü yapanlara yönelik saç tasarım eğitimi düzenledi.


Yüksekova'da 4 yıldır hizmet veren Kazakistanlı Nusretoğlu, İstanbul'dan Yüksekova'ya saç tasarım uzmanlarını getirdi. Hakkari il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'daki bayan kuaförlerine yönelik Eray Burhan, Yasemin Eraslan ve Ali Akduru tarafından değişik konularda eğitim verildi.


Eğitimin sonunda bir açıklama yapan Zeynep Nusretoğlu, Yüksekova'da bayan kuaförlüğü hizmeti verdiğini belirterek, “Kuaförlerin eğitim için batıya gittiklerine şahit oldum. Ben ise arkadaşlarımızın batıya gitmesi yerine, batıdan uzman ekipleri buraya getirdik. Bu bölgedeki bayan kuaförlere yönelik saç şekillendirme, türban ve renklendirme konusunda eğitim programı düzenledik” dedi.

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