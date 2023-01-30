Hakkari'deki minik öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, 6 Şubat'ta ikinci yarıyılın başlayacak olmasıyla birlikte okul öncesindeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Bilal Gür, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yemek hizmeti verilen öğrenci sayısının il genelinde 37 bin 306 iken, ikinci dönemde bu sayının 9 bin 800 artırılarak okul öncesindeki tüm öğrencileri dahil ederek toplamda 47 bin 206 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceğini bildirdi. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Bakanlığımız; okul öncesi eğitim, mesleki eğitim, öğretmenlerin eğitimi gibi çok farklı alanlarda olduğu gibi özellikle eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bakanlığımızın politikaları gereği, en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bildiğiniz gibi okul öncesi eğitim. Bizler de 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişebilmesi için ve özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak için çok ciddi çalışmalarda bulunduk ve bunda da muvaffak olduk. Bakanlığımızın öncülüğünde ve valiliğimizin destekleriyle birinci eğitim öğretim döneminde, Hakkari geneli taşımalı eğitim ile pansiyonlarımızda kalanlar ve sosyal yardımlaşma vakıflarımızdan da yararlanan öğrencilerimizle birlikte toplamda 37 bin 306 öğrencimiz, hali hazırda ücretsiz yemek imkânından yararlanıyordu. Şimdi ise bu çalışmayı genişleterek 6 Şubat'tan itibaren ana sınıfları dahil tüm okul öncesi öğrencilerimize, yemeklerini ücretsiz olarak ulaştıracağız. Böylece ilimizdeki öğrencilerimizin yarısından fazlası, yani 47 bin 206 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmış olacak” dedi.