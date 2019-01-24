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Hakkari'deki öğrenci pansiyonları dezenfekte edildi

Hakkari’de öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte pansiyonlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Hakkari'de öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte pansiyonlar dezenfekte edilmeye başlandı.


20 bin 20 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiği kent merkezinde, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de okullar başta olmak üzere pansiyon, yemekhane ve yatakhaneleri dezenfekte etmeye başladı. Kemirgenlere ve haşerelere karşı okulların, yemekhanelerin, lavabo ve kalorifer kazan dairelerinin ilaçlandığını ifade eden yetkililer, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için okulları dezenfekte ettiklerini ifade ettiler.

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