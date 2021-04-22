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Hakkari'deki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen “Bir Oyuncak Da Senden” kampanyası 2 yıldır çocukların yüzlerini güldürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yürütülen “Bir Oyuncak Da Senden” kampanyası 2 yıldır çocukların yüzlerini güldürüyor.


Hakkari'de özellikle köylerde maddi durumu iyi olmayan çocuklara destek için harekete geçen Emin Noyan, sosyal medya hesabından “Bir Oyuncak Da Senden” sloganıyla 2 yıl önce bir yardım kampanyası başlattı. Kendisine destek olan diğer gönüllülerle kampanyayı genişletip köy köy dolaşan Noyan, çok sayıda çocuğa oyuncak, kırtasiye, mont ve ayakkabı dağıttı. Son olarak Geçitli köyüne giden Noyan ve beraberindeki gönüllüler, köydeki çocuklara oyuncak ve kırtasiye setleri dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.


Noyan ve beraberindekiler, Durankaya köyünde yol kenarında bekleyen çocuklara da şekerleme vererek mutlu ettiler.

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