Hakkari'deki öğretmenlere videolu jest

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerin ailelerinden gelen görüntülü mesajlar duygulu anlar yaşattı.

350 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ve 30 öğretmenin görev yaptığı Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi tarafından Between bistro adlı bir işyerinde yemekli program düzenlendi. Okul yönetiminin öğretmenlerden habersiz ailelerinden talep ettiği görüntülü mesajlar öğretmenlere izletildi. Ailelerini gören bazı öğretmenler duygulu anlar yaşadı. Sinevizyon gösteriminin ardından okul müdürü Kerim Yaşar, öğretmenlere gül takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler daha sonra yerel sanatçıların canlı müziği eşliğinde oyunlar oynadı. Etkinlikler kapsamında kendilerine bu güzel programı düzenleyen okul yönetimine teşekkür eden öğretmenler Hakkari'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.