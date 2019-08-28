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Hakkari'deki okullar dezenfekte edildi

Hakkari merkezindeki tüm okullar ve pansiyonlar dezenfekte etmeye başlandı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari'deki okullar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen içerisinde eğitimlerini devam ettirmeleri için merkezdeki tüm okullar, pansiyonlar, yemekhane, yatakhaneler dezenfekte edildi. Haşerelere karşı okulların lavabo, kalorifer kazan daireleri ve okul bahçelerini büyük bir titizlikle ilaçlandı. Yetkililer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için tüm okulları dezenfekte ettiklerini ifade ettiler.

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