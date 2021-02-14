Hakkari'deki okullar eğitim öğretime hazır

Hakkari'de köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitim için hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve beraberindekiler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak okulları ziyaret etti. Eğitim öğretim faaliyetine hazır hale getirilen merkeze bağlı köy okullarında incelemelerde bulunan Müdür Gür ve beraberindekiler, okul bahçelerinde öğrenci ve veliler tarafından karşılandı. Okulları gözden geçiren Müdür Gür, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. 15 Şubat Pazartesi günü, yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okulları ve anaokullarında salgın tedbirleri alınarak hazır hale getirildiğini söyleyen Müdür Gür, bu süreçte çok emek sarf eden eğitim çalışanlarına da teşekkür etti. Müdür Gür, "Çalışanlarımız ilimiz genelinde salgın süreci içerisinde hijyen kılavuzunda planlanan ve belirlenen tüm kurallara riayet edilerek hazır hale getirildi. Valimiz İdris Akbıyık başkanlığında, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanması ve özellikle Hakkarili hemşehrilerimin bu kurallara göstermiş olduğu riayet neticesinde geldiğimiz noktada salgında mücadelede en iyi illerden biriyiz. Zat-ı alilerine hem salgınla mücadeledeki liderliği hem de eğitime sunmuş oldukları destekleri için şükranlarımızı arz ederiz. Gezdiğim köy okullarında öğrencilerimizi temsilen okul bahçelerinde çocuklarımızla karşılaşıyorum. ‘Okulumuzu özledik' diye geliyorlar. Pazartesi günü de resmen okullarına devam edecekler. Tabi çocuklarımızın okullarına devam etmesinin kuralı maske, mesafe ve temizliktir. Hepimizin bu üçlemeye riayet etmesi, uyması gerekiyor. 15 Şubat tarihinde eğitim öğretim faaliyetine başlanacak. Pazartesi günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitim öğretim faaliyetine başlayacak tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Umuyor ve diliyorum ki sadece köy okullarında değil, tüm okullarımızda baharı hep birlikte karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler de, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimi heyecanla beklediklerini, öğretmen ve arkadaşlarını özlediklerini ifade ettiler.