Hakkari'deki okullar usta öğreticilerle güzelleşiyor

Hakkari'de başlatılan eğitim seferberliği her alanda artarak devam ederken, okul sıraları ise halk eğitimi merkezi usta öğreticilerin ellerinde yenileniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın himayelerinde başlatılan eğitim seferberliği, her alanda artarak devam ederken okul sıraları ise halk eğitimi merkezi usta öğreticilerin ellerinde yenileniyor. Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nazif Tatlı, "Valimizin Hakkari'de başlatmış olduğu eğitim seferberliğine HEM müdürlüğü olarak bizde katkı sunmaktayız. Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün talimatlarıyla bütün okullarımızda yıpranmış olan sıra ve masaların tamiratları ile ilgili kurumumuzun usta öğreticileri, özelikle marangozluk ve boyacılık bölümündeki arkadaşlarımızı proje çerçevesinde değerlendirdik. Teknik ve finans desteği Valilik ve Milli Eğitimi Müdürlüğünce karşılanmak suretiyle böyle bir işe başlamış olduk. Tüm okullarda bu anlamda yıpranmış olan sıra ve masalarının temizlenmesi, yenilenmesi ve çocuklarımıza daha güzel bir ortam hazırlamanın derdindeyiz. Bu anlamlı bir faaliyet başlatan sayın valimiz ve milli eğitim müdürümüze şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.