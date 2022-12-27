Hakkâri'deki okullara basketbol potası ve tenis masası desteği

Hakkâri Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 yıldır yürütülen 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle öğrencilere yeteneklerini geliştirmek, Hakkari ve ülke sporuna katkıda bulunmak ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde bulunan 74 okulun bahçesine basketbol potası kurulurken, 54 okula da tenis masası dağıtıldı.

Açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek hedefiyle başlatılan çeşitli ulusal projelerin yanında, Vali İdris Akbıyık'ın himayelerindeki eğitim seferberliği bünyesinde de yereldeki projelerle öğrencileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Gür, "Eğitim sevdalısı valimizin destekleriyle 74 okulumuza basketbol potası ve 54 okulumuza da tenis masası desteği sağladık. Okullarımızı sportif açıdan da güçlendirmek ve eğitim ortamlarını zenginleştirmek hedefiyle sağladığınız bu potalar, okul bahçelerine monte edildi. ‘Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle bakanlığımızın öncülüğünde, valiliğimizin himayelerinde okullarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın da finansal destekleriyle okullarımızın ihtiyaçlarına göre farklı spor malzemeleri desteğinde de bulunacağız. Bu vesileyle bakanlığımıza ve valiliğimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.