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Hakkari'deki siyasi parti binaları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında tüm partilerin binaları dezenfekte edildi.


Belediyeye ait özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce ilde faaliyet gösteren AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti binalarındaki çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, partililere uyarıda bulunarak enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine karşıda bilgilendirme de yaptılar.


Siyasi parti temsilcileri ise kent merkezinde hummalı bir çalışma başlatan belediyenin tüm birimlerine teşekkür ettiler.

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