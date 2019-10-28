Hakkari'deki su tahliye kanallarında çalışma

Belediye ekipleri, kentte yağışlar başlamadan Biçer ve Sümbül mahallelerinde sel ve su baskınlarına karşı önlem almaya başladı. Yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip, hasar gören mazgalları onaran belediye ekipleri, diğer taraftan ise Biçer Mahallesi'nden yol kenarında yeni su tahliye kanalları inşa ediyor. Belediye ekipleri, kentin değişik noktalarındaki çalışmalarını ise aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ konutları mevkiinde yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip hasar gören mazgalları onardıklarını belirterek, Biçer Mahallesi'nde ise yağmur sularına karşı yol kenarında yapımına başladıkları kanal çalışmalarını tamamladıklarını söylediler.