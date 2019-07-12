İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'den Başkale'ye tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van’ın Başkale ilçesinde ikamet eden Ramazan Toyal isimli bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van'ın Başkale ilçesinde ikamet eden Ramazan Toyal isimli bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve yönetimi, Başkale ilçesinde ikamet eden Ramazan Toyal isimli bedensel engelli çocuğu ziyaret etti. Dernek yönetimi, Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören Toyal'a tekerlekli sandalye hediye ederek, sevincine ortak oldular.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğine teşekkür eden Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yunus Emre, “Bizleri ziyaret edip böyle anlamlı bir jestte bulunarak öğrencimizi sevindiren dernek yönetimine teşekkür ederim” dedi.


Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Eğitmeni Ramazan Erol ise, coğrafya tanımaksızın engelli bireylerin sesi olmaya devam edeceklerini ve her türlü yardımı sağlayacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.