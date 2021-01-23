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Hakkari'den dolayı kapanan yollar açılıyor

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 27 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 27 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.


Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar İl Özel İdaresi Karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda ulaşıma açılıyor. Hakkari merkeze bağlı 2 mezra, Şemdinli'de 1 köy, 9 mezra Yüksekova ilçesinde ise 1 köy, 14 mezra olmak üzere 27 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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