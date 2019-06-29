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Hakkari'den gençlik ile iletişim konferansı düzenlendi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından “Gönül Bağı Projesi” kapsamında Gençlikle İletişim ile Eğitimde Kalite ve Başarı konulu konferans düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gençlerden oluşan kalabalık bir dinleyici grubunun katıldığı programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. İl Müftü Vekili Osman Doğan'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkerim Yaşar ise, hedef belirleme, planlı çalışma, çalışma ortamı, motivasyon, konsantrasyon, verimli çalışma gibi konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

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