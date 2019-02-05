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Hakkari'den kök hücre kampanyası

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi ve Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, lösemi hastası olan Öykü Arin için kök hücre kampanyasına destek verdi.


Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından Bulvar Caddesi'nde lösemi hastası olan Öykü Arin ve diğer tüm hastalar için başlattığı kök hücre kampanyası ve kan bağışına destekler devam ediyor. İHD üyesi Sait Çağlayan ve Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Kızılay aracına giderek kök hücre bağışında bulundular.


Burada açıklama yapan İHD Hakkari MYK Üyesi Sait Çağlayan, Öykü Arin için başlatılan kampanyaya İHD ve Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı olarak destek verdiklerini belirterek, “Bizlerde bu kampanyaya katılıp kök hücre bağışında bulunduk. Bütün üyelerimize ve halkımıza da çağrımızdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstersinler. Öykü Arin için herkes en azından iki tüp kök hücre bağışında bulunsun” dedi.


Kızılay ekiplerinin 3 gün boyunca kök hücre çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

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