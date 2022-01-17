Hakkari'den Sanatçı Aksu'ya suç duyurusu

Ekrem Tatlı, Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gederek ‘Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' dan suç duyurusunda bulundu.

H. Ekrem Tatlı, Sezen Aksu'nun Hz. Havva ve Hz. Adem'e 'cahil' ifadesine yönelik ifadesine ilişkin, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık şekilde dinin toplumdaki saygınlığını aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirtti.

Tatlı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, "İlk insan ve ilk Peygamberimiz Hz. Adem Aleyhisselam'a ve onun kıymetli eşi kıyamete kadar gelecek insanlığın annesi, cenabı Allah'ın "Bir iş (Takva) elbise giydirdik. Buyurduğu Hz. Havvaya Cahil demek en büyük cahillikttir.

Hz. Adem ile Hz. Havvaya hakaret eden şarkısında "Selam Söyle O Cahile" diyen Sezen Aksu cahilsin! ortaçağ zihniyeti kalıntısı bakışı müzik zanediyorsun! Haddini bil insanlığın orta inanç ve kutsallarına hakareti bırakın, bu zihniyetle bir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

Tatlı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.