Hakkarigücü bal ligine çıktı

Hakkarigücü Spor Kulüp Başkanı Kıymet Kurt, Yerel amatör şampiyonu Hakkârigücü bal liginde ili temsil edeceğini ifade ederek, ”Hakkari ye hayırlı olsun kadın futbol takımımızın başarısı yanı sıra aynı başarı azmi göstererek erkek takımımız ile de Hakkari iyi yere taşımak her zaman kulüp olarak hedefimiz olmuştur. Yükümüz ağır bunu biliyoruz. Kadın olarak bunuda başarmanın sevincini yaşıyoruz. Daha nice başarılar Hakkari'nin olsun. Desteklerinden dolayı Hakkari Valimiz İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.