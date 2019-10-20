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Hakkarigücü, İzmir ekibini 2-1 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1.

Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği İzmir Konak Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti.


Hakkari Merzan Spor Sahasında oynanan Hakkarigücü ve İzmir Konak Belediye Spor müsabakasını Vali İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı Başkanı Kıymet Kurt ve çok sayıda taraftar izledi. Ligin ilk maçında her iki takım kıyasıya mücadele etti. İlk yarıda konuk takımın üstünlüğüyle devam eden maçın ikinci yarısında Hakkarigücü'nün üst üste ataklarıyla devam etti.


‘En büyük vali, bizim vali' şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, davul zurna eşliğinde takımlarını maç bitimine kadar desteklediler.


Hakkarigücü, İzmir Konak Belediye Spor'u 2-1 skorla yendi.

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