Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı: “Bize zarar verenler bizden olamaz”

Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yönetimi, Beşiktaş oynanan karşılaşma sırasında tribünde yaşananlara sert tepki gösterdi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yönetimi'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü Beşiktaş ile oynanan müsabakada Vali ve Vali Yardımcıları ile Özel Hareket Şube Müdürü ve birçok misafirlerin protokolde bulunduğu belirtilerek, “Müsabakada tribünlerde bir takım tasvip etmediğimiz ve asla etmeyeceğimiz, daha açık bir deyimle kabul edilemez çıkışlara şahit olduk. Bundan sonra sahada mevcut iki takım dışındaki herhangi bir takım adına sloganlar atan, şarkılar söyleyen, kırıp döken, siyasi yaklaşımlarıyla şarkı ve sloganlarıyla spor alanımızı politize etmeye çalışan şahıslar taraftarımız olarak görülmeyip tespit edilip gerekli yasal işlemlere maruz bırakılacaktır. Bu çerçevede sevgili Hakkarili taraftarlarımızdan, izleyicilerimizden yıllardır emek verip büyüttüğümüz, şu an en üst düzeyde ilimizi temsil eden güzel takımımıza zarar vermeye çalışan, emeğimize gölge düşürmeye çalışan, bu tür durumlarda sorunlu, başkalarınca yönlendirilerek ve ayrıca bu şahısları yönlendiren kişilerin de tespiti için inceleme başlattığımızı belirterek, tribüne sürülmüş provokatör şahısların tespiti için tarafımıza bildirmelerini rica ediyoruz. Bize zarar verenler bizden olamaz. İlimizi sosyal alanda en layık şekilde temsil etmeye çalışan bu aileye her kim zarar vermeye kalkışırsa en başta karşısında saygıdeğer kurumlarımızı, il temsilcilerimizi, değerli Hakkari halkını, sevgili taraftarlarımızı ve bizleri en net ve kararlı şekilde bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın” denildi.