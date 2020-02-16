Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi

Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Merzan futbol sahasında oynanan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta Hakkarigücü Spor, konuk ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekât Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi.