Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış

Başarılarla adından söz ettiren Hakkarigücü Spor Kulübü, bu defa da eğitim destek için atağa geçti. Hakkarigücü Spor Kulübü, başlattığı kampanya kapsamında Çukurca ilçesinin Çığlı köyündeki Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Ortaokuluna kitap desteğinde bulundu.

Hakkarigücü Spor Kulübünden yapılan açıklamada, kitap kampanyasının devam ettiği belirtilerek, “Bu konuda herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hakkarigücü ailesi olarak eğitim konusunda da ihtiyacı olan öğrencilere destek veriyoruz. Ülkesine iyi birey olma ve başarı elde etme arzuları olan çocuklarımız için el ele vererek gerek giysi gerek kitap ve kırtasiye malzemesini çocuklarımıza ulaştıralım” denildi.