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Hakkarigücü Spor rakibi ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1.

Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, evinde konuk ettiği İstanbul Ataşehir Belediye Sporla 2-2 berabere kaldı.


Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Vali İdris Akıbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibine karşı üstünlük sağlayamayan Hakkarigücü Spor, müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Vali Akbıyık, müsabakanın devre arasında sahayı gezerek yapılacak yeni tribün ve diğer çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. Ardından kendisine tezahüratta bulunan taraftarları selamladı.

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