İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkarili 14 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

HAKKARİ (İHA) – Ankara’da tedavi gören 14 yaşındaki Hakkarili Avşin Demir kalp nakli bekliyor.

HAKKARİ (İHA) – Ankara'da tedavi gören 14 yaşındaki Hakkarili Avşin Demir kalp nakli bekliyor.


Yaklaşık 1,5 yıldır Ankara'da bulunan Hakkari'nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir'in tedavisi sürüyor. Kalp yetmezliği bulunan 14 yaşındaki Avşin'e uygun kalp arayışına başlayan aile, kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade ettiler. Doktorların kızları Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söyleyen baba Hamit Demir, hastane ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istedi.


Sosyal medyada yayınladığı video ile çağırıda bulunan 14 yaşındaki Avşin Demir ise, “Kalp hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır hastanelerde tedavi görüyorum. Hastanede kaldığım için hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Okuluma gidemedim. O yüzden kalp nakli bekliyorum. O yüzden lütfen toprak olacağına can olsun. Lütfen bana yardım edin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.