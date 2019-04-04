Hakkarili 40 öğrenci Muğla gezisine uğurlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında Hakkari'den 40 öğrenci ve 5 öğretmen Muğla'ya uğurlandı.

Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. Üzerinde “Biz Anadolu'yuz” projesi” tişörtleri bulunan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek yakından ilgilenen Vali Akbıyık'ın ‘daha önce hiç Muğla'ya giden var mı?' sorusuna ise öğrenciler gitmedikleri cevabını verdiler.

Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanımefendiye, ‘Biz Anadolu'yuz projesini yürüten İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Hakkari'de 2018-2019 yılında yaklaşık 250'ye yakın öğrenciyi geziye gönderdik. Bir önceki dönem ise binin üzerinde öğrenci gönderildi. İnşallah bütün çocuklarımız Türkiye'nin her yerini görecekler. Tarihi, turistik ve kültürel güzelliklerini gördüler. İstanbul, Ankara ve Muğla gibi birçok ile görme fırsatı buldular. Bu da ilerlide eğitimlerinin gelişmesine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, öğrencilere araçlarına kadar eşlik ederek uğurladılar.

Öğrencilerin 3 gün boyunca Muğla'nın değişik tarihi ve turistik yerlerini gezerek, buradaki ailelerin evlerinde misafir olacağı belirtildi.