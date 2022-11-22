Hakkarili annelerin evlat nöbeti 36'ncı haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 36'ncı haftada da devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Kardeşi dağa çıkartılan Leyla Çiftçi, “14 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonrasında 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırı, terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bölücü terör örgütü yurtiçinde ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalışmaktadır. Teröristler ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsalar saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulmayacaklardır. Ülkemiz ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim” dedi.