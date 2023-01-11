Hakkarili annelerin evlat nöbeti 40'ıncı haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 40'ınci haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, hepimiz anneyiz PKK'ye yeteriz, HDP kaybedecek" dedi.

Kız kardeşi dağa kaçırılan Lalihan Uysal, Konya-Adana karayolunda gerçekleşen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve Er Halil Seltan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun. "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırılarında vefat eden vatandaşlarımıza ve de şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bizi yıldıramadılar, birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bizim bu sevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin zaferi olacaktır. Bizler 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarım parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarımın maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerinden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli karanlık korkak yüzü bir avuç adının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır" dedi.