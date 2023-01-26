Hakkarili annelerin evlat nöbeti 41'inci haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 41'inci haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti.

Slogan atan aileler, “Anneler kazanacak”, “Hepimiz anneyiz, PKK'ya yeteriz”, “HDP kaybedecek” dedi. Yeğeni dağa kaçırılan Berivan Çetin, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler Bölgesinde şehit düşen Kahraman Korucu Nimet Encu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Çetin, “Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırılarında şehit düşen askerlerimize, polislerimize, korucularımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bizi yıldıramadılar, birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bizim bu şevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin zaferi olacaktır. Bizler 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Farklı isimler adı altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği, beraberliği, huzuru ve refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Uzun terörle mücadele dönemimize güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, daha ömrünün baharındaki öğretmeleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kıldıran imamı katleden, Allah'ın anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bir barbarlığa defalarca lanet ediyoruz. Halkımızın kanından ve gözyaşından beslenen bu alçak örgüt en büyük yarayı Türkü ile Kürdü ile Lazı ile Çerkezi ile Abazası ile anaların yüreklerinde açtılar. Analarından zorla kopardıkları gencecik çocukları ölüme gönderirken kendi çocuklarını Avrupa'nın başkentine tatile yolladılar. Kütüphaneleri yaktıkları, öğretmelerini şehit ettikleri, okullarını ateşe verdikleri mazlum Kürt çocuklarını cehalete mahkum ederken, kendi çocuklarına Avrupa'nın en iyi, en lüks, en pahalı okullarını layık gördüler. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktık ve ‘Edi Bese' diyoruz. Bir avuç cesur ana on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz. Haykırışımız teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerinden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli, karanlık ve korkak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır” dedi.