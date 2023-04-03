Hakkarili annelerin evlat nöbeti 43'üncü haftada

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 43'üncü haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları bulunan anneler, Mukaddes Akar Caddesi üzerinde bulunan parti binası önde açıklama yaptılar. Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, anneler adına açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen ikna çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 3 kişinin daha ikna edilerek ülkeye kazandırıldığını ifade eden Çiftçi, Kendi çocuklarının da bulunarak ülkeye sağ salim ulaştırılması temennisinde bulundu. Çiftçi, "Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalanla, iftirayla, çarpıtmayla hedef almak mıdır? Açıksa söylüyoruz; kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzdeki günler bir milat, bir doğuş olsun. Bu yeniden doğuşla bu ülkede inşallah bu terörü gelin toprağa gömelim diyoruz. Bir varlık, yokluk mücadelesi verdiğimizin altını özellikle çizmek istiyoruz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor. Sabır taşımız çatlama noktasına geldi. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktığımız isyan bayrağıyla 'edi bese (artık yeter)' diyoruz. Bir avuç cesur ana on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak 'evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli, karanlık, korkak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır" dedi.