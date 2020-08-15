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Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış

Hakkarili 2 doğasever Bilal Çiftçi ve Necmettin Ölmez yüzmek için gittikleri, Van Gölü’nde piknikçiler tarafından etrafa atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.

Hakkarili 2 doğasever Bilal Çiftçi ve Necmettin Ölmez yüzmek için gittikleri, Van Gölü'nde piknikçiler tarafından etrafa atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.


Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi sahiline serinlemek için yüzmeye giden Hakkarili 2 doğasever Bilal Çiftçi ve Necmettin Ölmez, sahilin birçok yerine piknikçiler tarafından atılan çöpleri temizleyerek örnek bir davranış sergiledi.


Etrafa rastgele atılan çöpleri 2 saatlik bir çalışmanın ardından topladıktan cep telefonuyla kaydettikten sonra yakarak imha eden doğaseverler Çiftçi ve Ölmez, vatandaşları çöp konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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