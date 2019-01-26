İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'li genç futbolcu kalp krizine yenik düştü

Hakkarili genç futbolcu Bedrettin Gül geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Evinde aniden rahatsızlanan genç futbolcu kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmadı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Gül, otopsi için Van iline gönderildi. Amatör ligde mücadele geden Hakkari İl Özel İdaresi altyapısında yetişen 19 yaşındaki Bedrettin Gül, Hakkari Zapspor, Hakkari Gücü ve Colemerg Sporda futbol hayatını sürdürdü. İlde sevilen ve sayılan kişiliği ile bilinen Gül, bir süre önce dünya evine girdi. Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde doğan Bedrettin Gül'ün ani ölümü Hakkari'yi üzüntüye boğdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.