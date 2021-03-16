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Hakkarili gençler gezi için İstanbul'a uğurlandı

Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi tarafından 5 genç gezi için İstanbul’a gönderildi.

Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi tarafından 5 genç gezi için İstanbul'a gönderildi.


Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şube Başkanı Adil Demir, ‘100. Yılında İstiklal Destanı' adlı programda her sene buluşan gönüllü okul temsilcilerini bu sene de İstanbul'da buluşturacaklarını belirtti. Demir, “Hakkarili 5 öğrencimizi İstanbul'a uğurladık ve 3 gün boyunca İstanbul'u gezme fırsatı bulacak” dedi.

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