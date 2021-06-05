Hakkarili gençlerden doğa yürüyüşü

Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi, Gençlik Spor Bakanlığınca Desteklenen ‘Hakkari Robotik kitap Kafe' projesi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi de ‘Hakkari Robotik Kitap Kafe' Projesi kapsamında 50 genç ile doğayla buluştu.

Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi Başkanı A. Vahit Çiftçi'nin refakat ettiği gençler kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Bay Köyü yaylalarına doğa yürüyüşü yaptı.

Başkan Çiftçi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik projeleri destek Programı 2020/1 kapsamında Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi Robotik kitap kafe projesi kapsamında bugün 50 gençle yürüyüşe çıktıklarını ifade ederek, dernek olarak gençleri bir araya getirip dayanışma ortamını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimizi doğa yürüyüşü programı oldukça verimli geçti. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.