Hakkarili kadınlar kızaklarla kaymaya koştu

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Çocuklarıyla kayak merkezine gelen kadınlar, kızaklarla düşe kalka kaydılar.

2012 yılında faaliyete giren kent merkezinde 12 kilometre uzaklıktaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğradı. Hafta sonunda aileler çocuklarıyla birlikte 2800 rakımdaki kayak merkezinde eğlenmenin tadını çıkardılar. Kiralık kızaklar yetersiz kalınca bazı aileler tahta parçaları ve naylon üzerinde kaydılar. Evdeki işlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte kayak merkezine gelen kadınlar da düşe kalka kaydılar.

İlginç görüntülerin yaşandığı kayak merkezinde kaymanın heyecanını yaşadığını belirten çocuklar, sömestir tatilinin son gününü kayarak geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Okulların yarın başlayacağını ifade eden çocuklar, aileleri ile birlikte kayak merkezinde stres attıklarını ve çok iyi bir tatil geçirdiklerini belirttiler.

Hakkari'de uzun süredir görev yapan bir memur ise, “Uzun bir zamandır Hakkari'de görev yapıyorum. Hakkari batıda tanıtıldığı gibi bir yer değil. Aile ve çocuklar için burası çok iyi bir yer ve herkesi buraya bekleriz. Burası kışın başladığı yer. Herkesin kaymak istediği yer burası. Uludağ hikaye, herkesin gelip Hakkari'yi görmesini isterim” dedi.

Kayak evi, kafeterya ve lokantanın da bulunduğu Hakkari Kayak Merkezi'nde vatandaşlar keyifli zaman geçirdiler.