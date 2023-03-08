Hakkarili kayakçılar Erzurum'da 26 madalya ile döndü

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası 06-08 Mart 2023 tarihlerinde Erzurum'da yapıldı. Erzurum'un Kandilli ilçesinde yapılan yarışlara katılan 104 sporcu, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Hakkari'yi temsilen katılım sağlayan Yüksekovalı sporcular da yarışmada büyük başarılar sergiledi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Erzurum'da yapılan yarışmalarda büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik etti. Yıldırım, “Hakkâri ilimizi temsil eden Yüksekova Kayak Takımımız, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen yarışmada gösterdiği başarıdan dolayı kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkâri'de elde ettiğimiz başarılar takdire şayan. Neredeyse her alanda sportif faaliyetlerde büyük başarılar elde eden Hakkârili sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşuda büyük başarı elde etti. Şampiyonada dereceye giren sporcularımız toplamda 26 madalya kazandılar. Kayakçılarımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarıların devamını dilerim" dedi.