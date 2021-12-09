Hakkarili minikler Mevlâna Haftasını kutladı

Hakkari'de anaokulu öğrencileri, Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Berçelan Anaokulunda yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Mevlana; ahlakı, aklı, tavrı, idrakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, davranışları ve yaşamı ile yüceliği öğreten büyük bir ilim adamı ve İslam dinimize büyük hizmetler de bulunmuş Türk büyüklerimizdendir. Bu büyük ilim adamımızı anaokulu öğrencilerine tanıtmak ve anlatmak için çeşitli etkinliklerde bulunan öğrencilerimize ve emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz, kişiliklerin şekillendiği bu yaşlarda öğrencilerimize hoşgörülü, cömert ve yardımsever olmayı öğretiyorlar. Bu düşüncede olan kendisi küçük, gönülleri büyük öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyorum" dedi.

Miniklerin gösterisi ile devam eden program, öğrenciler tarafından Mevlana'nın güzel sözlerinin söylenmesiyle sona erdi.