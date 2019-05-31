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Hakkarili müzisyenlerden örnek davranış

Hakkari’de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.

Hakkari'de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.


Hakkari'de sevilen ve sayılan bir grup müzisyen, Ramazan gecelerine hem renk katmak, hem de dar gelirli ailelere maddi destek vermek için bir süre önce Tekno-Ensa önünde ve kent parkta iki ayrı konser verdiler. Konserlerde elde edilen yardımları dar gelirli ailelere dağıtmaya başlayan müzisyenler, emeği geçenlere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ettiler.

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