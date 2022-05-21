İhlas Haber Ajansı

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Hakkarili Nurgül dünya üçüncüsü oldu

Fransa’da yapılan Okul Sporları Dünya Güreş müsabakalarında Hakkari Spor Lisesi öğrencilerinden Nurgül Abi, serbest stilde dünya üçüncüsü oldu.

Fransa'da yapılan Okul Sporları Dünya Güreş müsabakalarında Hakkari Spor Lisesi öğrencilerinden Nurgül Abi, serbest stilde dünya üçüncüsü oldu.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Nurgül Abi'nin Fıransa'da yapılan güreş müsabakalarında serbest stil kadınlarda dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, “Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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