Hakkarili öğrenci bölge birincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinde Hakkarili Ersel Demirel birinci oldu.

Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Hakkari, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa illerinden Kur'an kursu öğrencilerinin çevrimiçi katıldığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu Hakkari Ahmed-i Hani Kur'an Kursu öğrencisi Ersel Demirel bölge birinciliğine layık görülerek, 30 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Ahmed-i Hani Kur'an Kursu yöneticisi İlyas Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinde Hakkari'yi en güzel şekilde temsil eden öğrencilerinin Türkiye finalinde de aynı başarıyı tekrar edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Bölge birincisi olmasından dolayı Demirel'i tebrik eden İl Müftüsü Faruk Gürbüz de, “Öğrencimizin başarısı bizleri gururlandırmıştır. Aynı başarıyı Türkiye finalinde de göstermesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan, okuduğunu anlayan ve yaşantısına uygulayan öğrencilerin sayısını arttırma gayreti içerisindeyiz. Kardeşimizin gösterdiği bu başarının diğer öğrencilerimize de örnek olacağını umuyorum” dedi.