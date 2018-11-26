Hakkarili öğrenciler dualarla geziye gönderildi

Mevlid-i Nebi Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde il merkezi ve Şemdinli ile Yüksekova ilçelerinde hafızlık eğitimi alan bir grup öğrenci, şehitler diyarı Çanakkale ile İstanbul, Edirne ve Bursa illerini kapsayan gezi turuna uğurlandı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz, gezi programının finansmanını sağlayan Hakkari Valiliğine teşekkür ederek, “Peygamber Efendimizin, ‘Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir' hadisi ışığında Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeye çalışmaktasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bunu yaparken çok yorulduğunuzu, bazen sabahlara kadar istirahat etmediğinizi biliyorum. Yorgunluğunuzu bir nebze olsun gidermek gayesiyle ülkemizdeki tarihi ve manevi bazı mekanları görmeniz için valiliğimizin finansörlüğünde bu gezi programını tertipledik. Sizlerden her zaman Allah huzurunda olduğunuzu unutmamanızı, Resulullah'ın sünnetine uymanızı ve ashabını örnek almanızı, şan-şöhret peşinde koşmamanızı, kötülerle arkadaş olmamanızı, hayatınızı ilim irfan öğrenmek ve öğretmekle geçirmenizi, bin bir zorlukla yaptığınız hafızlığınızı sürdürmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yolunuz açık olsun, sağlık ve selamet içerisinde gidip dönmenizi Yüce Allah'tan diliyorum” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Osman Doğan'ın yaptığı duanın ardından öğrenciler uğurlandı.