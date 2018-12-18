Hakkarili öğrenciler Güneydoğu'yu gezdi

Gezi programına sosyal ekonomik destekten faydalanan Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki çocuklar ve kurumda çalışan meslek elemanları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen projenin sosyal ve ekonomik destek hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Kaya, “Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan çocukların ülkemizin güzelliklerini görmek, tarihine şahitlik etmek ve sosyokültürel yönden gelişimlerinin sağlaması amacı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Midyat ve Hasankeyf'e 2 gece 3 gün süren gezi programı düzenledik. 47 çocuğun ve 3 meslek elemanı gözetmenin katılım sağladığı gezide, çocukların farklı yerler görmelerinden duydukları mutluluk yüzlerinde okunmaktaydı. Ayrıca proje kapsamında ilimiz merkezde ikamet eden ve sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan çocuklara yönelik ise farklı kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler devam edecektir” dedi.