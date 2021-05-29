Hakkarili öğrenciler İngilizceyi eğlenerek öğreniyorlar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, yurtiçi ve İspanya'dan ortaklarıyla yürüttükleri ‘Speak, Share, Shine' adlı eTwinning projesiyle eğlenerek İngilizceyi öğreniyorlar.

Kültürel ve sosyal aktivitelerle öğrencilerin farklı kültürler tanımasına olanak sağlayan bu proje ile öğrenciler, birçok WEB 2.0 tasarım aracını kullanarak online toplantılar düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerin çevrim içi toplantılarda diğer proje ortaklarıyla İngilizce konuşarak, konuşma becerilerini geliştirdiklerini ve hedef dile karşı olan ön yargılarını yıktıklarını belirtti. Gür, "Amacımız, dijital araçlarla öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmelerini daha eğlenceli bir hale getirmek, onları İngilizce konuşmaya heveslendirmek ve özgüvenlerini arttırarak kültürlerarası etkileşimlerine katkıda bulunmaktır” dedi.