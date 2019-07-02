Hakkarili öğrenciler İstanbul'a uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında üç haftalık eğitim programına katılacak 13-15 yaş arası 20 öğrenci, Hakkari'den İstanbul'a uğurlandı.

Hakkari'de yapılan uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, gençlere nasihatte bulunarak, “Sizler gideceğiniz yerlerde Hakkari ilini temsil edecek ve başka vilayetlerden gelecek kardeşlerinizle bir arada olacaksınız. Tutum ve davranışlarınızda, ibadette, sporda, yeme ve içmede, temizlikte, belirlenen kurallara uymada ve yapacağınız diğer etkinliklerde herkese örnek olmanızı istiyorum. Kavga ve gürültüden uzak duracaksınız. Ahlaki değerlere uyarak kendinizi belli edeceksiniz. Verilecek eğitimden azami derecede faydalanmaya çalışacaksınız. Sizinle ilgili bize gelecek geri dönüşümlerin olumlu olmasını bekliyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyor, sağlık ve mutluluk dolu bir tatil ve yolculuk geçirmenizi diliyorum" dedi.

Müftü Gürbüz, daha sonra yaptığı dua ile gençleri Yüksekova Havalimanına uğurladı.